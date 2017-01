Mais chuva e neve devem atingir a Califórnia após inundações

Meteorologistas estimam que novas chuvas intensas irão atingir o centro e o norte da Califórnia e as montanhas de Sierra Nevada até terça-feira, após poderosas tempestades terem castigado o Estado e outras partes do oeste dos Estados Unidos no domingo.

Pesadas chuvas e neve inundaram rios e causaram o fechamento de rodovias por conta de deslizamentos de terra, em um Estado que tem lutado contra a seca há anos.

A previsão é de que caiam de 7 a 20 centímetros de chuva na região, ao passo que, para elevações mais altas, espera-se de 1 a 2 metros de neve, disse o meteorologista Andrew Orrison, do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Climático Nacional dos EUA, em Maryland.

“Veremos pesadas chuvas durante a noite (de segunda-feira) e início da manhã (de terça)”, disse.

Uma nevasca pesada é esperada em Nevada e as Rocky Mountains, ao norte, podem receber bastante neve nos próximos dias.

O serviço climático disse que quase 40 rios ou riachos no norte da Califórnia e no oeste de Nevada foram inundados ou ameaçavam inundação. No entanto, não há registros de fatalidades ou sérios danos.

Autoridades disseram que uma parte de uma grande rodovia foi fechada por deslizamento de terra.

A parte superior do Rio Napa, ao norte de San Francisco, pode causar “danos extremos para todas as cidades em seu alcance”, informou a agência de emergências da Califórnia em comunicado. Temendo inundações, houve saída voluntária de pessoas do Condado de Sonoma.

Sob risco de inundações, moradores de Cambria, na costa californiana, foram aconselhados a buscar abrigo em áreas mais altas.

Diversas outras rodovias no Estado foram fechadas por conta de deslizamentos ou inundações. No Estado de Washington, ventos fortes, gelo e neve fecharam rodovias e geraram difíceis condições de trânsito.