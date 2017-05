Mais americanos querem investigação independente sobre Trump

Nova York – A maioria dos norte-americanos, incluindo um número crescente de republicanos, quer ver uma “investigação independente” sobre quaisquer ligações entre a Rússia e o presidente Donald Trump durante a campanha eleitoral de 2016, de acordo com uma pesquisa de opinião da Reuters/Ipsos divulgada nesta segunda-feira.

A pesquisa feita de 10 a 14 de maio, realizada após Trump demitir o diretor do FBI James Comey, sugere que o público está cada vez mais desconfortável com acusações de envolvimento russo na eleição dos Estados Unidos.

A demissão por Trump de Comey, que estava liderando a investigação do FBI sobre ligações entre a Casa Branca e a Rússia, intensifica pedidos de democratas por uma investigação independente.

De acordo com a pesquisa, 59 por cento dos adultos, incluindo 41 por cento de republicanos e 79 por cento de democratas, concordaram que o “Congresso deve realizar uma investigação independente sobre comunicações entre o governo russo e a campanha de Trump durante a eleição de 2016”.

Isto se compara aos 54 por cento de todos os adultos, incluindo 30 por cento de republicanos e 81 por cento de democratas, que sentiam a mesma coisa quando a pesquisa perguntou esta questão em fevereiro.

“Eu realmente não quero mais acreditar”, disse John Kremer, um apoiador de Trump de 74 anos de Birmingham, Alabama, que quer uma investigação independente. Kremer não pensa que Trump teve qualquer contato ilegal com os russos, mas não gosta da maneira que o presidente está lidando com a questão.

“Se Comey não tivesse sido demitido, eu estaria mais confortável com o resultado da investigação”, disse Kremer. “Minha preocupação agora é se ele (Trump) está tentando minimizar a investigação.”

A pesquisa Reuters/Ipsos também percebeu que a confiança pública no Executivo e no Congresso diminuiu desde a eleição de 8 de novembro. Trinta e seis por cento dos norte-americanos disseram ter “quase nenhuma confiança” no Executivo e 43 por cento disseram sentir isto pelo Congresso.

Isto é mais que os 30 e 37 por cento, respectivamente, que responderam desta maneira em uma pesquisa de novembro.

Quando perguntados sobre quem deve substituir Comey, 48 por cento responderam querer uma pessoa de fora do FBI com experiência “confiável” na lei ou aplicação da lei. Trinta e seis por cento disseram querer “alguém de dentro do FBI”, enquanto 5 por cento disseram querer uma pessoa de fora do FBI que seja “próxima ao governo Trump”.

A pesquisa de opinião Reuters/Ipsos foi realizada online em inglês em todos os 50 Estados e Washington, capital federal. A pesquisa inclui respostas de 1.541 adultos, incluindo 515 republicanos e 686 democratas.

A pesquisa possui um intervalo de credibilidade, uma medida de precisão, de três pontos percentuais para o grupo inteiro, cinco pontos percentuais para republicanos e quatro pontos percentuais para democratas.