Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje que espera se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em breve.

Em uma coletiva de imprensa, Maduro disse que falaria de questões de energia, defesa e alimentação.

Maduro manteve estreitos laços políticos e comerciais com a Rússia em meio às tensões com os Estados Unidos. Ele disse que Putin é um “homem de paz” e o líder mais popular do planeta.

Fonte: Associated Press.