Maduro gera alvoroço nas redes sociais com vídeo tocando piano

Caracas – Ao melhor estilo de Vladimir Putin, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira tocando piano, gerando um grande alvoroço entre os internautas do país.

O ministro da Comunicação e Informação, Ernesto Villegas, divulgou no Twitter um vídeo de pouco mais de um minuto no qual Maduro, vestido com uma camisa azul e calça preta, tocava uma música em um piano de cauda.

“Nicolás Maduro inspirado no piano #LaConstituyenteVa”, escreveu o ministro, citando a Assembleia Constituinte que Maduro promove no país como saída aos protestos que abalam o país desde abril.

A assessoria de imprensa da Presidência também divulgou o vídeo pelo Twitter e afirmou que Maduro estava “lembrando tempos de juventude, com a música como paixão”.

A imagem fez lembrar Putin de imediato. No último dia 14 de maio, enquanto esperava o presidente da China, Xi Jinping, Putin começou a tocar piano.

“Se há algo para reconhecermos nesse nefasto personagem, um erro da nossa história, é que ele não tem limites para o rídiculo”, criticou o líder da oposição e o governador do estado de Miranda, Henrique Capriles.

Dezenas de internautas comentaram o vídeo das redes sociais, se posicionando contra e favor de Maduro.