Maduro convoca civis para combater criminalidade

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira a convocação de civis para combater a crescente criminalidade no país, entregando aos chamados “patriotas cooperantes” funções de segurança e inteligência.

Maduro também relançou as Operações de Libertação do Povo (OLP), manobras militares e policiais contra a criminalidade que em 2015 foram alvo de denúncias de violações dos direitos humanos, agora rebatizadas de Operações para a Liberdade Humana do Povo (OLHP).

“Apenas o povo salva o povo (…). Convoco todo o nosso povo, com toda a força do Estado venezuelano, com todas as capacidades do Estado venezuelano, para a ação”, disse Maduro em rede nacional de rádio e TV.

O presidente destacou que os civis agirão por intermédio de uma “Polícia Comunitária” e um “Sistema de Inteligência Popular”, sem dar detalhes sobre a estrutura das duas organizações.

Sobre as polêmicas OLP, Maduro anunciou que voltarão “com mais força”, mas com um “conceito novo”. “Agora se chamarão Operações para a Libertação Humana do Povo (OLHP), com enfoque na proteção do povo, na busca dos que violam a lei”.

A nova estratégia será liderada pelo vice-presidente, Tareck El Aissami, que também coordena o comando especial de repressão à ameaça de golpe de Estado, que deteve seis opositores ao “chavismo” na semana passada.

A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) exige a antecipação da eleição presidencial, prevista para 2018, como solução para a grave crise política e econômica que abala a Venezuela.

De acordo com pesquisas de órgãos privados, oito em cada dez venezuelanos rejeitam a gestão de Maduro.