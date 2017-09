Maduro agradece apoio dos EUA em diálogo com oposição

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, agradeceu neste domingo ao governante americano, Donald Trump, pelo apoio dos Estados Unidos na nova tentativa de diálogo entre o governo venezuelano e a oposição.

“Agradeço ao presidente Donald Trump pelo apoio ao diálogo nacional”, disse Maduro durante um evento de movimentos sociais pela paz em Caracas.

O governo americano expressou na sexta-feira apoio às reuniões entre o chavismo e a oposição para reativar um processo de negociação política, segundo um comunicado do Departamento de Estado.

“Os Estados Unidos reiteram o seu pedido de restauração completa da democracia na Venezuela. Apoiamos negociações sérias que de boa fé alcancem este objetivo”, apontou o governo de Trump.

Os EUA agradeceram pelos “esforços” do governo da República Dominicana e de seu presidente, Danilo Medina, por sediar as reuniões, que serão retomadas em 27 de setembro.

Trump assinou há algumas semanas uma ordem executiva com a qual proíbe as “negociações em dívida nova e capital emitida pelo governo da Venezuela e a sua companhia petroleira estatal”.

A medida da Casa Branca proíbe também as “negociações com certos bônus existentes do setor público venezuelano, assim como pagamentos de dividendos ao governo da Venezuela”, ao qual Washington acusa de levar o país a uma ditadura.

No mês passado, Trump surpreendeu ao assegurar que não descartava uma opção militar para a Venezuela, uma ideia que despertou a rejeição de Caracas e de todo o continente.

No entanto, os EUA expressaram na sexta-feira o apoio a um novo processo de diálogo na Venezuela, o que o presidente boliviano, Evo Morales, considerou uma rendição por parte do governo americano.

“O presidente dos Estados Unidos se rendeu, está apoiando o diálogo, já ganhamos esta batalha”, disse Morales em Caracas durante visita para participar em um evento pela paz em seu país.