Maduro aceita retomar diálogo com oposição venezuelana

Caracas – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceitou nesta terça-feira o “convite” do governo da República Dominicana e do ex-chefe do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, para retomar um diálogo com a oposição.

“Quero anunciar que aceito esta nova jornada de diálogo”, afirmou o chefe de Estado venezuelano em rede obrigatória de rádio e televisão, em referência ao que ele mesmo classificou como um “convite” da República Dominicana e de Zapatero.

Maduro indicou que isto implica em “instalar nas próximas horas uma nova jornada de diálogo para a paz e pela democracia venezuelana”.

O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, informou nesta terça-feira em Paris ao seu homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, que as conversas começarão amanhã na República Dominicana.

Para o que parece um novo processo de negociações, o governante venezuelano designou Jorge Rodríguez, atual prefeito do distrito de Libertador, em Caracas, para que represente seu governo nesta reunião e para “continuar os esforços de diálogo” do país.

Além disso, assegurou que este convite tem todo o seu compromisso “para que as coisas sigam saindo bem e para que avancem”.

“Não digo mais nada. Gostaria de dizer muito mais, mas não devo, devemos ser prudentes para que nesta oportunidade frutifique de maneira exitosa o diálogo pela paz e a soberania da Venezuela “, acrescentou.

No final, Maduro também agradeceu a Zapatero e ao governo da República Dominicana pela iniciativa.

Zapatero se reuniu hoje em Santo Domingo com o chanceler dominicano, Miguel Vargas, e, após o encontro, foi emitido um comunicado em que se mostraram “convencidos” de que existe “uma oportunidade para um processo de encontro, reconhecimento mútuo e reconciliação” na Venezuela.

Apesar de o chanceler Arreaza ter confirmado a reunião, a oposição venezuelana negou hoje as supostas conversas.

Fontes próximas à negociação declararam à Agência Efe que dirigentes da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) pretendem chegar nesta quarta-feira à República Dominicana para um contato com o governo.