Paris – O candidato social liberal à Presidência da França, Emmanuel Macron, favorito em todas as pesquisas para a vitória, votou neste domingo na localidade de Le Touquet, no noroeste do país, em meio a uma grande expectativa popular e da imprensa.

Acompanhado de sua esposa Brigitte, Macron deixou sua casa nessa localidade turística por volta das 10h45 (horário local, 5h45 em Braília) para dirigir-se à Câmara municipal, onde votou 15 minutos mais tarde.