Macron visitará Merkel um dia após tomar posse como presidente

Berlim – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, receberá na próxima segunda-feira o novo presidente da França, Emmanuel Macron, informou nesta sexta-feira o porta-voz do Governo alemão, Steffen Seibert.

Merkel fará essa primeira reunião com o novo chefe de Estado francês no final da segunda-feira, no dia seguinte de Macron tomar posse em Paris.

Berlim expressou sua satisfação com a eleição do candidato europeísta imediatamente depois de saber sobre sua vitória em cima da ultradireitista líder da Frente Nacional, Marine Le Pen, no segundo turno das eleições francesas de domingo passado.

A própria Merkel antecipou esta semana que esperava a primeira visita de Macron a Berlim “em breve”, de acordo com a prática habitual entre os líderes do eixo franco-alemão de se visitarem o mais rápido possível após uma eleição.

Na segunda-feira passada a chanceler já teve um encontro, seguido de um jantar privado, com o presidente em fim de mandato Hollande, a título de despedida de quem foi nestes últimos cinco anos um de seus principais aliados europeus.

Merkel expressou sua confiança em que com Macron se manterá a força e solidez do eixo franco-alemão, embora tenha antecipado que não vê motivos para mudar o Pacto Europeu de Estabilidade e Crescimento.

A chanceler assegurou que a Alemanha sempre tenta ajudar, mas deixou claro que seu apoio não pode substituir as medidas que Paris deve tomar, lembrando que a “França deve tomar suas decisões” e apontando que espera de Macron que apresente pessoalmente suas propostas.

Em uma entrevista concedida ontem ao jornal “Rhenische Post”, Merkel apresentou a possibilidade de “abordar” com Macron um programa conjunto de investimentos, sem dar mais detalhes.