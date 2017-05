Macron venceu eleições com 66,1% contra 33,9% para Le Pen

O candidato centrista e pró-europeu Emmanuel Macron venceu as eleições presidenciais na França com 66,1% dos votos, contra 33,9% para a rival de extrema-direita Marine Le Pen, de acordo com os resultados definitivos divulgados nesta segunda-feira pelo ministério do Interior.

Macron recebeu 20.753.797 votos e Le Pen 10.644.118, de acordo com o ministério.

O índice de abstenção foi de 25,44%, o maior em uma eleição presidencial desde 1969

O ministério havia informado no domingo sobre um recorde no número de votos brancos ou nulos, equivalente a 9% dos eleitores registrados.

A soma de brancos, nulos e abstenção mostra que um em cada três eleitores franceses optou por não votar em nenhum dos dois candidatos.

A transferência de poderes entre o presidente eleito e o atual chefe de Estado, o socialista François Hollande, está previsto para domingo.