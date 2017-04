Macron venceria Le Pen com folga no segundo turno, diz pesquisa

O candidato de centro pró-europeu Emmanuel Macron venceria com folga a candidata da extrema direita Marine Le Pen no segundo turno das eleições presidenciais, de acordo com duas pesquisas de opinião realizadas neste domingo, após o anúncio dos resultados do primeiro turno.

Para o instituto Ipsos Sopra Steria, o candidato do movimento “En Marcha!” obteria 62% dos votos contra 38% para a chefe do partido Frente Nacional.

Para o instituto Harris Interactive, a margem seria ainda maior, com 64% dos votos para Emmanuel Macron e 36% para Marine Le Pen.