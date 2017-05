Macron vencerá com mais de 60% dos votos, prevê imprensa

Bruxelas/Genebra – Emmanuel Macron vencerá o segundo turno das eleições presidenciais da França que estão sendo realizadas neste domingo com mais de 60% dos votos, segundo projeções publicadas pela imprensa na Bélgica e na Súiça.

A emissora de televisão francófona belga informa também em seu site que o candidato centrista está “claramente na liderança”, de acordo com pesquisas de boca de urna e outros estudos. O índice varia entre 62% e 67% dos votos para Macron.

A mesma emissora cita uma fonte do Ministério do Interior da França, que indica que Macron teria 62,5% dos votos até o momento.

O jornal francófono “Le Soir” indica em sua edição digital que Macron venceria com grande vantagem sua adversária, a líder da extrema direita Marine Le Pen.

O “Le Soir” usa como base para a afirmação diferentes pesquisas de boca de urna realizadas por quatro institutos de estatística. De acordo com as estimativas, também haverá um “número importante” de votos brancos e nulos.

Na França, uma lei de 1977 proíbe a difusão de pesquisas relativas às eleições presidenciais na véspera e no dia do pleito. Depois do fechamento das urnas, marcada para as 20h locais (15h em Brasília), as informações podem ser divulgadas normalmente.

Já o jornal econômico belga “L’Echo” indica em seu site que o apoio a Macron está entre 63% e 64%, segundo a boca de urna.

Os veículos belgas não divulgaram, por enquanto, informações sobre a quantidade de votos que teria sido obtido por Le Pen.

Na Suíça, os jornais francófonos “La Tribune de Genève” e “24 Heures”, em suas edições digitais, apontam que Macron, líder do movimento “En Marche!” seria o vencedor do segundo turno com vantagem entre 62% e 65% dos votos.

Ambos baseiam as informações nas primeiras pesquisas de três institutos, mas também não publicaram as porcentagens que podem ter sido obtidas pela candidata da Frente Nacional.

De acordo com as mesmas fontes, haveria 10% de nulos ou brancos.

A participação no segundo turno das eleições presidenciais da França era de 63,3% às 17h locais (12h em Brasília), uma queda considerável em relação ao primeiro turno, quando, no mesmo horário, 69,42% dos franceses tinham votado. EFE