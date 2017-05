Macron tenta negociar projeto de reforma trabalhista na França

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, está se reunindo com sindicatos e organizações trabalhistas para discutir reformas no mercado de trabalho francês, tido por muitos como abaixo do esperado em performance econômica nos últimos anos.

Uma das reformas propostas pelo presidente é mover a negociação salarial dos funcionários industriais franceses para o nível das companhias, o que despertou em movimentos trabalhistas o receio de enfraquecimento nas proteções aos empregados.

De acordo com o porta-voz do governo, Cristophe Castaner, os encontros desta terça-feira tem como alvo o diálogo, mas que “os sindicatos precisam entender as necessidades por mudanças”.

O desemprego na França está em cerca de 10% há anos, e Macron afirmou em sua campanha que iria priorizar reformas para incentivar a contratação.

O líder da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Phelippe Martinez, disse que espera do presidente uma negociação “leal” com os movimentos, sugerindo que a agenda das reformas não pode ser mais apressada do que foi anunciado por Macron, ou seja, até meados de julho.

Os planos de Macron dependem ainda das eleições no Legislativo, que acontecem no mês de junho. As reformas serão supervisionadas pela Ministra do Trabalho, Muriel Penicaud.