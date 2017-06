Macron segue a caminho de obter grande maioria parlamentar

Paris – O presidente francês, Emmanuel Macron, continua a caminho de conquistar uma vitória esmagadora no segundo turno da eleição parlamentar da França no domingo, mas o comparecimento dos eleitores deve ser ainda menor do que no primeiro turno, indicou uma pesquisa de opinião da Odoxa nesta sexta-feira.

O levantamento projetou que o partido de centro de Macron, República em Marcha, e seu aliado Movimento Democrático ganharão entre 430 e 460 cadeiras das 577 vagas na Assembleia Nacional.

O partido conservador Os Republicanos e seus aliados ganharão entre 70 e 95 cadeiras, o Partido Socialista e seus parceiros entre 25 e 35 cadeiras e a legenda de extrema-direita Frente Nacional entre 1 e 6 cadeiras, segundo a pesquisa.

O comparecimento no segundo turno das eleições deve cair para 47 por cento, de 48,71 por cento na semana anterior, um número que já era o mais baixo na Quinta República francesa.