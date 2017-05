Macron mistura lados políticos na formação de governo francês

Paris – O novo presidente da França, Emmanuel Macron, de centro, anunciou nesta quarta-feira os integrantes do primeiro escalão do governo, misturando uma variedade de tendências políticas para os principais cargos como parte de sua promessa de criar uma ponte entre a divisão direita-esquerda.

Já tendo escolhido o conservador Édouard Philippe, membro do partido conservador Os Republicanos, como primeiro-ministro no início dessa semana, Macron nomeou Bruno Le Maire, um político de direita pró-Europa, também do partido Os Republicanos, como seu ministro da Economia.

Para o cargo de ministro do Interior, o novo presidente escolheu Gérard Collomb, o atual prefeito de Lyon, que foi um dos primeiros socialistas a apoiar publicamente Macron.

Jean-Yves Le Drian, que era ministro da Defesa do governo socialista e amigo próximo do ex-presidente François Hollande, foi nomeado ministro de Relações Exteriores e ministro para a Europa.

Sylvie Goulard, uma parlamentar de centro da União Europeia, foi nomeada ministra da Defesa.