Macron irá se reunir com equipe de avaliação do COI em Paris

Paris – O presidente eleito da França, Emmanuel Macron, irá se reunir na semana que vem, em Paris, com autoridades que avaliam a candidatura da cidade para a Olimpíada de 2024.

Macron, que toma posse no domingo, conversou com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para reiterar seu apoio à candidatura francesa, disse o movimento do político de centro, o República em Marcha! (REM), em um comunicado.

Os organizadores da candidatura têm esperança de que o perfil internacionalista de Macron impulsione a campanha, e o novo líder francês expressou a intenção de se reunir com a comissão de avaliação de candidaturas do COI no domingo.

O comunicado do REM disse que Macron, que conquistou a Presidência disputando o segundo turno da eleição com a candidata de extrema-direita Marine Le Pen no domingo passado, irá se encontrar com a comissão “na semana que vem”.

“Emmanuel Macron sempre apoiou Paris 2024 desde que lançou sua candidatura presidencial. Estamos contentes de o presidente eleito ter tomado essa iniciativa antes de assumir o poder oficialmente”, disse o responsável pela candidatura de Paris, Tony Estanguet, em um comunicado.

A comissão de avaliação inicia sua visita de três dias no domingo depois de uma viagem a Los Angeles, a única outra cidade na disputa pelos Jogos de 2024.

A votação decisiva acontecerá em Lima, no Peru, no dia 13 de setembro.