Macron irá defender candidatura olímpica de Paris na sede do COI

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou nesta terça-feira o apoio à candidatura olímpica de Paris para os Jogos de 2024 e planeja defender a proposta da capital francesa em uma apresentação final de cidades candidatas em julho.

Macron, que tomou posse no domingo, irá viajar à sede do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Lausanne, na Suíça, para a apresentação de 11 e 12 de julho, confirmou a equipe Paris 2024.

Paris disputa com Los Angeles o direito de sediar o evento.

Não ficou claro de imediato se Macron estará em Lima, no Peru, no dia 13 de setembro, quando a cidade-sede será escolhida pelo COI.

“Emmanuel Macron disse querer apoiar a proposta até a vitória final – embora não tenha dado detalhes sobre sua possível presença em Lima”, disse o líder da campanha Paris 2024, Tony Estanguet, em uma coletiva de imprensa ao final de uma visita de três dias do comitê de avaliação do COI.

Macron se reuniu com o comitê e com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, além dos líderes da campanha, Estanguet e Bernard Lapasset, no Palácio do Eliseu na manhã desta terça-feira.