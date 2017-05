Macron encontra líder de oposição síria após reunião com Putin

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu com o líder da oposição síria nesta terça-feira, um dia depois de encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, um aliado-chave do governo de Bashar al-Assad na Síria.

O encontro não anunciado acontece no momento em que Macron busca revisar a política francesa em relação à guerra civil que já dura seis anos na Síria.

“O presidente falou sobre seu compromisso pessoal com o processo da Síria e sobre seu apoio à oposição síria, tendo em vista uma transição política”, informou o gabinete presidencial em comunicado.

Macron encontrou com uma delegação do Alto Comitê de Negociações sediado em Riyadh, incluindo o coordenador-chefe Riad Hijab.