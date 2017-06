Macron e May conversam em Paris sobre combate ao terrorismo

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, se encontrarão amanhã em Paris para debater a luta contra o terrorismo, informaram nesta segunda-feira fontes do Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

“Haverá um jantar de trabalho sobre segurança com o objetivo de examinar as possibilidades de aprofundar a nossa cooperação contra o terrorista, tanto nos planos bilaterais, quanto no europeu”, explicaram.

Não foi informado se eles conversarão sobre o Brexit, o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

O Eliseu confirmou que Macron e May celebrarão “a amizade e a solidariedade” no Stade de France às 21h (horário local, 16h em Brasília), quando irão assistir ao jogo amistoso entre as seleções de França e Inglaterra.

Na partida será feita uma homenagem às vítimas dos atentados terroristas de Manchester (22 de maio) e de Londres (3 de junho).

Os dois já tinham se reunido em fevereiro, quando Macron era candidato presidencial, mas esse é o primeiro encontro bilateral com May desde que o centrista francês foi eleito pressente da França, no início de maio.