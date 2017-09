Macron diz que mídia francesa é “totalmente narcisista”

Os veículos de mídia franceses são “totalmente narcisistas”. Com estas palavras, o presidente francês, Emmanuel Macron, respondeu nesta terça-feira a uma jornalista que lhe perguntou por que havia escolhido, durante sua visita à ONU, falar primeiro com a rede de televisão americana CNN, e não com um veículo francês.

“Agradeço por essa pergunta tão importante”, ironizou o mandatário em uma coletiva após seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

“Pode ser porque os meios de comunicação franceses estão muito interessados ​​na comunicação e não o suficiente no conteúdo”, respondeu.

“Falarei com a mídia francesa, mas quando vejo o tempo gasto nos últimos quatro meses, só comentando meus silêncios e minhas falas, digo a mim mesmo que é um sistema totalmente narcisista”, opinou.

“Estou nas Nações Unidas, e um jornalista pediu para fazer uma entrevista sobre minha política diplomática”, justificou. “Dei várias entrevistas a veículos franceses, mas dada a seriedade dos temas, vamos falar dos desafios do planeta e deixar o círculo vicioso da comunicação”, concluiu.

Desde sua eleição, o presidente francês tem criticado repetidamente a imprensa francesa, que o critica por se negar a responder suas perguntas.