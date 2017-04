Macron diz que eleição não está ganha e lutará contra Le Pen

Paris – O candidato de centro Emmanuel Macron disse nesta terça-feira que não considera garantida a vitória no segundo turno da eleição presidencial francesa, e afirmou que irá lutar para derrotar a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.

“Nada está vencido. Minha batalha é derrotar Marine Le Pen”, disse Macron a repórteres após visitar um hospital no oeste de Paris.

Macron, que tem sido criticado por agir como se já tivesse vencido a disputa do mês que vem, fez a declaração após um alerta do presidente francês, François Hollande, de que o avanço de Le Pen para o segundo turno em 7 de maio não estava sendo tratado com a devida seriedade.