Macron deve obter maioria no parlamento, mostra pesquisa

Paris – O partido do presidente francês, Emmanuel Macron, deve obter uma maioria gigante no parlamento, mostraram projeções de resultados de pesquisas neste domingo, após um primeiro turno de votação.

De acordo com duas pesquisas, seu partido A República em Marcha (LREM, na sigla em francês) e o aliado Modem conquistariam mais de 400 assentos na Assembleia Nacional de 577 lugares.

As duas organizações, juntamente com outras previsões, apontam que ele ganhou mais de 30 por cento dos votos do primeiro turno.

Uma pesquisa da Elabe colocou o número de assentos entre 415 e 445, enquanto uma pesquisa da Kantar Sofres apontou entre 400 e 445.

Um segundo turno de votação determinará o número real de assentos que Macron ganhará.

(Reportagem de Ingrid Melander)