Macron critica a Polônia por oposição a mudança de regras da UE

Varna – O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou fortemente o governo da Polônia pela oposição aos planos do líder francês de mudar as regras da União Europeia sobre os chamados “trabalhadores destacados”: mão de obra barata dos países do Leste europeu espalhados temporariamente em países mais prósperos do continente.

Em uma visita à Bulgária nesta sexta-feira, Macron disse que a relutância polonesa em reformas as regras trabalhista é “uma ilustração dos erros cometidos pelo governo”.

Macron afirmou, ainda, que “a Polônia decidiu se isolar da Europa e a recusa em rever essa diretiva não altera a minha confiança em obter um resultado positivo”. Para Macron, o poloneses merecem um governo melhor.

A primeira-ministra da Polônia, Beata Szydlo, disse na quinta-feira que seu governo defende “os interesses e os trabalhadores poloneses”, mas acrescentou que “todos os Estados estão pensando sobre o assunto”.

Fonte: Associated Press.