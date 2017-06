Macron atrai multidão ao votar na eleição legislativa da França

Paris – O presidente da França, Emmanuel Macron, votou neste domingo (11) na localidade de Le Touquet para o primeiro turno das eleições legislativas no país, onde, assim como ocorreu nas presidenciais, atraiu forte atenção popular e midiática.

O chefe de Estado, que tomou posse em 14 de maio, depositou seu voto na Câmara Municipal local acompanhado de sua esposa, Brigitte, pouco antes das 12h locais (7h de Brasília).

Em Le Touquet, um balneário muito concorrido por ser uma das praias mais próximas a Paris, o casal possui sua segunda residência, em torno da qual foi estabelecido neste domingo um perímetro de segurança.

Centenas de pessoas os esperavam em frente à residência e na Câmara Municipal, aonde Macron e Brigitte chegaram de carro após passarem alguns minutos cumprimentando os presentes.

O presidente e sua esposa chegaram ontem à tarde na região, e a imprensa francesa flagrou o atual governante passeando relaxado de bicicleta.

Está previsto que Macron volte a Paris após o almoço para acompanhar da capital o desenvolvimento da jornada eleitoral.

Após chegar à presidência em 7 de maio ao derrotar sua rival Marine Le Pen, da extrema-direita, as projeções das pesquisas indicam agora que seu partido, República em Marcha (LREM), obterá ampla maioria nas legislativas.

O LREM poderia ficar com entre 350 e 427 deputados dos 577 da Assembleia Nacional, muito acima dos 289 da maioria absoluta, e dos entre 95 e 160 que as pesquisas indicam que ficarão para os conservadores do partido Os Republicanos e seus aliados centristas.

As seções eleitorais abriram hoje às 8h locais (3h de Brasília) e fecharão nas maiores cidades do país às 20h (15h de Brasília), duas horas depois que nas seções de menor tamanho.

O segundo e definitivo turno, após o qual é esperada uma ampla renovação da Câmara dos Deputados do parlamento francês, acontecerá no próximo domingo.