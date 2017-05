Macron amplia vantagem sobre Le Pen a dois dias das eleições

Paris – O candidato de centro à Presidência da França, Emmanuel Macron, ampliou a vantagem nas pesquisas contra a adversária de extrema-direita, Marine Le Pen, nesta sexta-feira, o último dia oficial de uma tumultuada campanha eleitoral que virou de cabeça para baixo a política do país.

A eleição de domingo é vista como a mais importante na França em décadas, com duas visões diametralmente opostas sobre a Europa, e com a posição da França no mundo em risco.

Le Pen, da Frente Nacional, fecharia as fronteiras do país e abandonaria o euro, enquanto o candidato independente Macron, que nunca assumiu um cargo eleitoral, quer uma cooperação europeia mais intensa e uma economia aberta.

Os candidatos socialista e conservador dos dois partidos mais tradicionais da França foram eliminados no primeiro turno da votação no dia 23 de abril.

De acordo com uma pesquisa Elabe para a BFM TV e para o L’Express, Macron terá 62 por cento dos votos no segundo turno, contra 38 por cento de Le Pen, um aumento de três pontos percentuais para o candidato de centro comparado com a projeção da pesquisa Elabe anterior.

O resultado da pesquisa mostra o melhor desempenho de Macron em levantamentos feitos por uma grande organização de pesquisas desde que os nove outros candidatos foram eliminados no primeiro turno do dia 23 de abril.