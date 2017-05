Londres pode ter identificado responsável por ataque em show

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta terça-feira que a polícia e os serviços de segurança conhecem a identidade do suposto homem-bomba que matou 22 pessoas, incluindo muitas crianças, em um show de música em Manchester.

May, falando do lado de fora de sua residência oficial na rua Downing Street, disse, no entanto, que as autoridades não estão prontas para anunciar a identidade do responsável pelo ataque.

A premiê também disse que o agressor conduziu o ataque sozinho, mas que ainda não está claro se outras pessoas ajudaram na preparação.