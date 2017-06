May não vai revisar situação de imigrantes afetados por incêndio

Londres – As autoridades britânicas não revisarão a situação de imigração das pessoas afetadas pelo incêndio em um edifício residencial de Londres, que na semana passada deixou 79 mortos ou desaparecidos, anunciou nesta quinta-feira a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

Em um comparecimento na Câmara dos Comuns, a chefe do Governo informou a decisão diante da possibilidade que alguns moradores estrangeiros da torre Grenfell pudessem estar em situação irregular.

Theresa May também informou que cada adulto que residia no edifício do oeste de Londres está recebendo 500 libras (cerca de 565 euros) em dinheiro, contribuições que as vítimas não terão que devolver ao Governo.