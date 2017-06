Líder supremo do Irã culpa EUA pela criação do EI

Ancara – O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, culpou nesta segunda-feira os Estados Unidos pela instabilidade no Oriente Médio e disse que a luta de Washington contra o grupo militante Estado Islâmico é “uma mentira”.

“Vocês (os Estados Unidos) e seus agentes são a origem da instabilidade no Oriente Médio… quem criou o Estado Islâmico? A América. A reivindicação americana de luta contra o Estado Islâmico é uma mentira”, disse Khamenei em encontro com autoridades iranianas de alto escalão, de acordo com seu site oficial.

O Irã e os Estados Unidos cortaram laços diplomáticos pouco após a revolução islâmica iraniana de 1979, e a hostilidade com Washington tem sido um ponto de encontro para apoiadores linhas-duras de Khamenei no Irã.

Khamenei realizou diversas afirmações denunciando os EUA desde o início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, tem falado contra o Irã em termos duros desde que assumiu a Presidência, indicando que irá reverter as tentativas do governo anterior de reaproximação com Teerã.

O líder iraniano acusou os Estados Unidos e seu aliado regional, a Arábia Saudita, de financiarem militantes linhas-duras sunitas, incluindo o Estado Islâmico, que realizou seu primeiro ataque no Irã na quarta-feira, matando 17 pessoas em Teerã.

Riad negou envolvimento nos ataques suicidas a bomba e ataques a tiros no Parlamento iraniano e no mausoléu do fundador da República Islâmica, aiatolá Ruhollah Khomeini.

O presidente do Irã, Hassan Rhouhani, que é a favor de abertura do país para o mundo, condenou os ataques, sem apontar diretamente para qualquer país.

Khamenei disse que o Irã não possui intenção de normalizar laços com os Estados Unidos.

“O governo americano é contra um Irã independente… Eles possuem problemas com a existência da República Islâmica do Irã. A maioria dos nossos problemas com eles não pode ser resolvida”, disse Khamenei segundo a agência de notícias semioficial Fars.