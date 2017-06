Líder opositor alemão vai taxar mais os ricos se eleito chanceler

Berlim – O Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, na sigla em alemão) disse nesta segunda-feira que irá cobrar mais impostos dos ricos e menos dos que ganham pouco, uma jogada para reconquistar os votos da classe trabalhadora e ressuscitar uma campanha eleitoral declinante.

O líder do SPD, Martin Schulz, espera tomar o lugar da chanceler alemã, Angela Merkel, na eleição de 24 de setembro, mas o partido de centro-esquerda, que ganhou terreno na esteira de sua indicação, em janeiro, perdeu ímpeto nas pesquisas de opinião.

“Iremos reduzir a carga tributária para rendas baixas e médias e iremos apoiar as famílias”, disse Schulz a jornalistas.

“Nossa proposta é boa não só para a Alemanha, mas também para a Europa”, disse, acrescentando que ela irá ajudar a estimular a demanda doméstica e atrair mais importações de outros países europeus.

Schulz afirmou que o SPD irá aumentar a alíquota máxima do Imposto de Renda do país de 42 para 45 por cento e ao mesmo elevar de cerca de 54 mil euros para 76 mil euros o limite a partir do qual o imposto será aplicado.

O SPD, atualmente o parceiro minoritário na coalizão de governo de Merkel, também quer aumentar a taxação especial de renda dos que ganham 250 mil euros ou mais, de 45 para 48 por cento.

Os planos ressaltam a meta da sigla de colocar a justiça social no cerne de sua campanha eleitoral, mas o tópico ainda não ecoou muito no eleitorado. As pesquisas mostram que os conservadores liderados por Merkel, que busca um quarto mandato, têm uma vantagem de dois dígitos.

Schulz disse que, graças aos planos do SPD, as famílias de renda pequena e média irão pagar 15 bilhões de euros de impostos a menos todos os anos.

O partido também quer substituir o imposto sobre ganhos de capital retido na fonte e não taxado por um sistema em faixas para que a renda sobre o trabalho e o capital volte a ser taxada igualmente.

O diretor do instituto Ifo Clemens Fuest disse que o plano tributário do SPD combina um pequeno alívio para a maioria dos contribuintes de renda média junto com um aumento da taxação sobre as rendas mais altas.

“Os efeitos de redistribuição serão, em geral, moderados”, disse Fuest.

O SPD promete ainda intensificar o investimento em infraestrutura em 30 bilhões de euros ao longo dos próximos quatro anos para melhorar escolas e ruas, disse Schulz.