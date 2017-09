Liberais alemães não aceitarão coalizão sem mudanças no governo

Berlim – O partido liberal alemão Democratas Livres (FDP) abriu caminho para duras negociações de coalizão com os conservadores da chanceler Angela Merkel e com os Verdes, mas disse que não aceitará um acordo sem garantias de mudança na direção do governo alemão.

“Não cabe a nós formar uma ‘coalizão Jamaica’ a qualquer preço”, disse o vice-líder do partido, Wolfgang Kubicki, a repórteres nesta segunda-feira, depois que a eleição nacional de domingo indicou a junção dos três partidos como a possibilidade mais simples para formar uma coalizão.

O termo “coalizão Jamaica” faz referência às cores dos três partidos: verde, amarelo e preto.

O líder do FDP, Christian Lindner, disse que mudanças são necessárias na política de energia da Alemanha e em seu posicionamento sobre a política fiscal na zona do euro.

Merkel conquistou um quarto mandato como chanceler no fim de semana, mas agora precisa formar um governo de coalizão — um processo árduo que pode demorar meses, pois todos os potenciais parceiros não sabem se querem realmente compartilhar poder com ela.