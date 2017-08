Líbano anuncia cessar-fogo com Estado Islâmico

Beirute — O exército do Líbano anunciou um cessar-fogo de uma semana com o Estado Islâmico na fronteira com a Síria, com o objetivo de conseguir negociar com os militantes sobre o destino de soldados sequestrados há três anos.

Logo após o anúncio, oficiais libaneses informaram que corpos foram encontrados queimados próximo da fronteira com a Síria e podem ser dos soldados sequestrados.

Abbas Ibrahim, chefe da Segurança Geral Libanesa, disse que localizar os corpos fazia parte do acordo com o grupo terrorista, firmado durante uma ofensiva militar na área na semana passada. Em troca, os militares serão evacuados para o leste da Síria.

Testes de DNA serão realizados para determinar a identidade dos oito corpos localizados. A busca por um nono soldado continua.

Fonte: Associated Press.