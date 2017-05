Leão-marinho arrasta menina para água no Canadá

Um vídeo de um leão-marinho agarrando uma menina e puxando-a para a água em um cais na costa pacífica do Canadá viralizou na Internet e alertou, nesta segunda-feira (22), para os perigos de se alimentar os animais selvagens.

A situação foi filmada no sábado (20), no cais Steveston Fisherman, em Richmond, na Colúmbia Britânica. Hoje, já havia sido visto mais de 11 milhões de vezes no YouTube.

O leão-marinho nadava calmamente próximo ao cais, colocando a cabeça para fora da água algumas vezes, enquanto os turistas observavam e alimentavam o animal.

Em determinado momento, uma menina senta na beira do cais, de costas para a água. De repente, o leão-marinho agarra a criança pela roupa, arrastando-a para a água.

Os espectadores se assustam e, rapidamente, um homem pula na água. Ele consegue resgatar a menina.

“Quanto mais alimentarmos os animais, mais nos colocaremos em risco nessas situações”, afirmou a treinadora de mamíferos marinhos do Aquário de Vancouver, Danielle Hyson, ao jornal Vancouver Sun.

No vídeo, pode-se ver o leão-marinho levantando a cabeça antes de puxar a menina.

“Ele avisou às pessoas que estava começando a ficar frustrado. E, nesses casos, os espectadores devem se afastar”, disse Hyson.

A treinadora afirmou que muitos turistas da costa pacífica do Canadá costumam cometer o erro de alimentar os animais selvagens, inclusive os ursos.