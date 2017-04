Le Pen se afasta do comando da Frente Nacional durante campanha

Paris – A candidata à presidência francesa Marine Le Pen anunciou nesta segunda-feira que está se afastando temporariamente do comando do Frente Nacional.

A decisão parece sinalizar uma estratégia para Le Pen tentar avançar sobre mais eleitores potenciais antes do segundo turno em 7 de maio entre ela e o centrista Emmanuel Macron.

“Hoje à noite, eu não sou mais presidente da Frente Nacional. Eu sou candidata à presidência”, disse Le Pen na televisão pública francesa. Le Pen tem dito que não é uma candidata do partido e argumentou, ao lançar sua plataforma em fevereiro, que as medidas defendidas por ela não eram as mesmas da própria sigla.

Le Pen tem trabalhado há anos para conseguir mais eleitores, buscando limpar a imagem da Frente Nacional como um partido racista e antissemita. Fonte: Associated Press.