Le Pen e Macron têm empate técnico em pesquisas

A candidata de extrema-direita da Frente Nacional, e o centrista Emmanuel Macron, do partido En Marche, aparecem tecnicamente empatados em duas pesquisas divulgadas nesta quarta-feira sobre a corrida presidencial do país.

Atrás de ambos, o direitista François Fillon tenta buscar uma vaga no segundo turno.

Na pesquisa realizada pelo Ifop, Le Pen aparece com 25% das intenções de votos, enquanto Macron tem 24,5%. Fillon, por sua vez, tem 18% das intenções. Já na sondagem do instituto Elabe, Le Pen e Macron ambos registram 23,5% das intenções, mas perdendo um pouco de apoio. Neste caso, Fillon aparece com 19%.

Outrora favorito na disputa, o ex-primeiro-ministro Fillon caiu em desgraça com parte do eleitorado após vir a público que ele, quando deputado, contratou a mulher e dois filhos.

Há uma investigação em andamento para determinar se os familiares de fato fizeram os trabalhos para os quais foram contratados ou se eram funcionários fantasmas.

O caso desgastou a imagem de Fillon que viu Macron se consolidar como o provável rival de Le Pen no segundo turno.

Le Pen é vista com temor por sua postura xenófoba e cética em relação à União Europeia e à zona do euro.

A candidata diz que deseja retirar a França da região da moeda comum e da UE, enquanto Macron defende a permanência no bloco.

O primeiro turno acontece em 23 de abril e o provável segundo turno, em 7 de maio.