Le Pen e Macron se encontram em homenagem a policial morto

Os dois candidatos à presidência da França, o centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, participaram nesta terça-feira de uma homenagem ao policial morto na semana passada em um atentado na avenida Champs Elysées de Paris.

O presidente socialista François Hollande convidou os dois para uma cerimônia na sede da polícia de Paris, uma homenagem a Xavier Jugelé, que na quinta-feira passada se tornou a vítima de número 239 da onda de atentados jihadistas que afeta a França desde o início de 2015.

Karim Cheurfi, autor do ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, matou o policial com dois tiros na cabeça na famosa avenida comercial no centro de Paris. Também feriu dois policiais e uma turista alemã, antes de ser morto.

“De novo a França perdeu um de seus filhos mais corajosos, a República perdeu um dos guardiões mais valorosos”, afirmou Hollande em um discurso solene exibido na televisão.

Jugelé recebeu a Legião de Honra, uma das principais honrarias da França, e receberá a título póstumo a patente de capitão.

O atentado sacudiu a reta final da campanha, três dias antes do primeiro turno das eleições mais imprevisíveis das últimas décadas.

Os dois candidatos, que disputarão o segundo turno em 7 de maio, têm visões completamente diferentes sobre como proteger a França dos ataques extremistas.

Marine Le Pen exige o retorno das fronteiras nacionais e a expulsão de todos os estrangeiros que aparecem na lista de vigilância terrorista.

Emmanuel Macron, que aos 39 anos é o favorito para se tornar o presidente mais jovem da história da França, pediu aos eleitores que não cedam ao medo. Ele prometeu intensificar a cooperação na área de segurança com os países da União Europeia.

As pesquisas indicam que Macron, que recebeu 24% dos votos no primeiro turno, deve superar Le Pen por ampla margem no segundo turno.

Mas depois do voto a favor da saída do Reino Unido da União Europeia e do triunfo de Donald Trump nos Estados Unidos, que nenhuma pesquisa conseguiu prever, os analistas demonstram prudência.

Praticamente toda a classe política francesa, de esquerda e direita, incluindo o presidente Hollande, expressou apoio a Macron, um ex-executivo do setor bancário que disputa uma eleição pela primeira vez, com o objetivo de impedir o avanço da extrema-direita.

A candidata de ultradireita anunciou na segunda-feira o afastamento temporário da presidência de seu partido, Frente Nacional, para para dedicar-se apenas à campanha.

Depois de visitar na segunda-feira o departamento de Pas-de-Calais, seu reduto eleitoral na região norte do país, Le Pen compareceu nesta terça-feira ao mercado de alimentos de Rungis, no subúrbio de Paris.

Marine La Pen espera conquistar votos dos eleitores do conservador François Fillon e do candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, derrotados no primeiro turno.

Macron iniciou na segunda-feira o processo de “negociações políticas” para conquistar a maioria parlamentar nas legislativas de junho, indispensável para conseguir governar e aplicar seu programa.

O centrista deve retomar a campanha na quarta-feira.