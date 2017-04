Le Pen diz que Dupont-Aignan será seu primeiro-ministro

A candidata à presidência da França Marine Le Pen anunciou que, caso ela ganhe, Nicolas Dupont-Aignan assumirá o posto de primeiro-ministro francês .Dupont-Aignan, um conservador que foi eliminado na primeira rodada de votação, firmou apoio à candidatura de Le Pen.

Dupont-Aignan teve 1,7 milhão de votos no dia 23 de abril, 4,7% do eleitorado que compareceu. O apoio, entretanto, dividiu seu partido, levando à saída de um vice-presidente, Dominique Jamet, que disse, em entrevista, que seu partido estava perdendo sua pureza ao apoiar a Frente Nacional e que a aliança entre Le Pen e Dupont-Aignan “é um casal que não me agrada”.

O também candidato Emmanuel Macron ainda não definiu quem assumirá o posto caso ele vença as eleições. Em uma entrevista neste sábado, o presidenciável afirmou que tem alguns nomes em mente para o posto, mas que prefere não revelá-los por enquanto.