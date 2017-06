Kim Jong-un supervisionou teste com novo míssil, diz agência

Seul – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou o teste no qual as Forças Armadas do regime dispararam “com sucesso” vários mísseis de cruzeiro antinavio a partir da costa leste do país, informou nesta sexta-feira a agência de notícias estatal “KCNA”.

O governo norte-coreano testou um novo projétil de tipo terra-mar desenvolvido pela Academia de Ciências de Defesa Nacional “capaz de atingir sem restrição” frotas inimigas. O objetivo do teste era “comprovar a efetividade combativa do sistema”, segundo a agência.

“Após estudar no posto de monitoramento os dados táticos e técnicos do foguete, o Máximo Dirigente (Kim) deu a ordem de realizar o lançamento”, disse a “KCNA”, que ressaltou que os mísseis realizaram “com exatidão” o voo previsto, detectaram e acertaram o alvo simulado no Mar de Japão (mar do Leste, como é chamado nas duas Coreias).

O regime norte-coreano informou no texto divulgado pela agência que, através do teste, confirmou “a confiabilidade das operações do sistema de controle de tiro” e avaliou os “preparativos rápidos para o disparo”.

Ao contrário de testes anteriores, este não violou as sanções da ONU impostas a Pyongyang, que só proíbem os lançamentos com tecnologia de mísseis balísticos.

O teste ocorrido na quinta-feira foi o décimo feito pela Coreia do Norte neste ano.