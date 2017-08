Kim Jong-un ordena produção de mais motores de foguetes e ogivas

Seul – O líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou durante uma visita a um instituto científico militar a produção de mais motores de foguetes de combustível sólido e ogivas de mísseis, revelou nesta quarta-feira (data local) a agência estatal “KCNA”.

Kim deu as instruções no Instituto de Materiais Químicos da Academia de Ciência Militar, de acordo com o meio oficial norte-coreano, que não detalhou quando aconteceu a visita.

Este instituto fabrica as ogivas dos mísseis balísticos intercontinentais e desenvolve materiais de compostos de carvão para os motores dos foguetes.

No último mês de julho, a Coreia do Norte efetuou o lançamento de dois mísseis intercontinentais capazes de atingir o território dos Estados Unidos, o que desencadeou uma forte escalada de tensão entre Washington e o regime de Pyongyang.