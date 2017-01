Kerry confia que Trump manterá princípios de segurança regional

Hanói – O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse nesta sexta-feira ter confiança que o governo de Donald Trump irá manter os mesmos princípios em segurança regional pelo mundo que a administração de Barack Obama.

Referindo-se ao disputado Mar do Sul da China, ele disse a uma plateia em uma universidade em Hanói, capital do Vietnã, que países grandes ou pequenos devem evitar provocações e que quaisquer disputas devem ser resolvidas pacificamente de acordo com a lei internacional.

Os comentários foram feitos após o escolhido de Trump para comandar a Secretaria de Estado, Rex Tillerson, dizer que os EUA precisam enviar um sinal claro à China de que a construção de ilhas no Mar do Sul da China deve parar e que o acesso a essas ilhas não deve ser permitido.