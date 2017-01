Juíza bloqueia parte do veto de Trump a cidadãos muçulmanos

Washington – Uma juíza federal dos Estados Unidos bloqueou neste sábado parte do polêmico veto de viagem temporário a sete países de maioria muçulmana com histórico terrorista imposto pelo presidente do país, Donald Trump.

A juíza Ann M. Donnelly, do Tribunal do Distrito Federal de Brooklyn (Nova York), ditou que os refugiados ou outras pessoas afetadas pela medida e que chegaram a aeroportos americanos não podem ser deportados a seus países.

Em uma audiência de emergência, a magistrada respondeu a um pedido interposto pela União para as Liberdades Civis na América (ACLU) contra a ordem executiva assinada por Trump na sexta-feira, cuja constitucionalidade pôs em dúvida.

A juíza concluiu que aplicar o mandato do presidente com o envio dessas pessoas a seu países poderia causar um “dano irreparável”, informou a imprensa local.

Contudo, Donnelly não declarou que os afetados possam permanecer no país nem se pronunciou sobre a constitucionalidade da medida e fixou uma audiência para 21 de fevereiro para voltar a abordar o caso. EFE