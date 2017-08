Juiz determina prisão de dois suspeitos de ataque em Barcelona

Madri – Um juiz da suprema corte espanhola ordenou a prisão de dois dos quatro suspeitos do ataque com uma van em Barcelona, Mohamed Houli Chedal e Driss Oukabir, que foram acusados de assassinato e de pertencer a uma organização terrorista, de acordo com uma decisão proferida nesta terça-feira.

Um terceiro suspeito, Salh El Karib, que administrava um cybercafé na cidade de Ripoll, onde a maioria dos 12 suspeitos viviam, permanecerá sob custódia policial enquanto aguarda uma investigação mais aprofundada. O quarto suspeito, Mohamed Aalla, será liberado sob certas condições.