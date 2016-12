Jovens tentam pôr fogo em mendigo em Berlim

Berlim, 25 dez (EFE).- A Polícia alemã procura por cinco ou seis jovens suspeitos de terem tentado atear fogo em um mendigo em uma estação de metrô de Berlim na última madrugada, segundo informações da imprensa alemã.

A vítima, um homem de 37 anos sem-teto que dormia em um banco da estação de Schönleinstrasse, saiu ileso do ataque, graças à ajuda de várias testemunhas que presenciaram os fatos e correram para ajudá-lo, de acordo com a Polícia. Um operador de um dos trens acudiu com um extintor, já que os agressores também incendiaram os pertences do mendigo.

As forças de segurança abriram uma investigação criminal por tentativa de homicídio. O ataque aconteceu poucos dias depois da divulgação da gravação de uma câmera de segurança de outro ataque no metrô da capital alemã. Nesse, um homem, que já foi detido, acertou um chute pelas costas de uma mulher, que caiu e quebrou um braço. EFE

