Jovenel Moise é declarado ganhador das eleições no Haiti

Porto Príncipe – O Conselho Eleitoral Provisório do Haiti declarou nesta terça-feira como ganhador das eleições presidenciais de 20 de novembro o empresário Jovenel Moise, do Partido Haitiano Tet Kale (PHTK).

De acordo com o Conselho Eleitoral, que divulgou os resultados do pleito em sua página na internet, o empresário do setor agrícola obteve 55,6% dos votos no primeiro turno e não precisará disputar uma segunda votação.

O virtual presidente eleito haitiano foi seguido nas votações por Jude Celestin, da Liga Alternativa pelo Progresso e Emancipação Haitiana (Lapeh), que recebeu 19,52% dos votos.

O candidato da Plataforma dos Filhos de Dessalines, Moise Jean-Charles, foi o terceiro colocado, com 11,04%, seguido pela candidata da Família Lavalas, Marysse Narcisse, que teve 9,01%.

Participaram das eleições gerais 28 candidatos à presidência. As votações também elegeram um grupo de senadores e dezenas de autoridades municipais.

Poucas horas antes do anúncio, o Tribunal Eleitoral do Haiti rejeitou a acusação de que as eleições foram alvo de uma grande fraude, como afirmaram alguns dos candidatos presidenciais, mas admitiu que houve irregularidades.

O pleito deveria ter acontecido em 9 de outubro do ano passado após ter sido adiado em três ocasiões, mas foi novamente adiado devido ao caos gerado pela passagem do furacão Matthew no dia 4, quando deixou pelo menos 573 mortos e 800 mil pessoas com necessidade de ajuda alimentar, além de ter forçado 175 mil a deixarem suas casas.

Desde 15 de fevereiro do ano passado, uma semana depois do fim do mandato do governo de Michel Martelly e sem a eleição de um sucessor, o país caribenho é dirigido por um governo provisório liderado por Jocelerme Privert.