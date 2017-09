Jovem é acusado de disparar tiros em escola em Ohio

Cleveland – Tiros foram disparados nesta sexta-feira em uma escola na cidade norte-americana de Columbus, Ohio, gerando um breve bloqueio antes de um aluno de 18 anos ser acalmado por um funcionário e detido pela polícia sem ferir ninguém, informou a polícia.

Adan Abdullahi foi levado sob custódia e acusado por disparo indevido de arma de fogo em uma zona escolar, um crime de segundo grau, informou a Divisão da Polícia de Columbus em comunicado.

Outras acusações podem ser feitas, acrescentou.

A chefe da polícia de Columbus, Kim Jacobs, disse no comunicado que policiais realizaram um trabalho excelente em responder rapidamente e proteger a área, “assim como deixar os estudantes fora do caminho do mal e o suspeito rapidamente sob custódia”.

Uma arma foi recuperada no local, segundo a polícia, e a investigação continuava.