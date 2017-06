Jovem de 22 anos é identificado como autor de explosão na China

Pequim – A polícia da China identificou um jovem de 22 anos como o suposto autor do atentado ocorrido na quinta-feira, em uma creche do leste do país, deixando oito mortos, entre eles o próprio atacante, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pela emissora oficial “CCTV”.

As autoridades acreditam que o suspeito, identificado apenas pelo sobrenome (Xu), fabricou um explosivo caseiro em sua residência.

Xu residia e trabalhava perto da creche e aparentemente tinha sido diagnosticado com algum transtorno neurológico, diz a agência oficial “Xinhua”.

Durante a investigação, a polícia encontrou em sua casa materiais para fabricar explosivos, e as palavras “morte” e “extermínio” escrito à mão na parede.

Oito pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas – oito delas em estado grave – após a explosão, que aconteceu pouco antes das 17h (horário local, 6h de Brasília) de quinta-feira, na entrada da creche de Fengxian, distrito de Xuzhou, justamente no momento em que as crianças encontravam com seus familiares.

Segundo as autoridades, nenhuma criança ou professor da creche morreu no atentado, mas também ainda não divulgou e identidade ou idade das vítimas.

Aparentemente, a explosão atingiu os adultos que estavam no local para buscar seus filhos, alguns deles acompanhados de crianças.

A emissora de televisão “CCTV” divulgou imagens do tumulto na entrada da creche, com inúmeras pessoas, tantos adultos como crianças, deitadas no chão, ao lado de manchas de sangue.

Na gravação, se escutam gritos de pessoas pedindo ajuda, enquanto alguns dos feridos tentavam se levantar.

Segundo uma testemunha citada pelo jornal oficial “Global Enganes”, a explosão fez com que várias pessoas “saíssem voando” por alguns metros.

O vice-ministro de Segurança Pública, Huang Ming, viajou para o local da explosão para para supervisionar as investigações.