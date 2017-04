Jornais indicam 2º lugar disputado em eleição francesa

Genebra – O candidato social liberal Emmanuel Macron, ganharia o primeiro turno das eleições presidenciais da França neste domingo, conforme estimativas de voto informadas pela edição digital do jornal suíço “20Minutes”.

De acordo com essa publicação, o segundo lugar estaria sendo disputado entre a candidata da extrema direita Marine Le Pen (Frente Nacional) e o conservador François Fillon (Os Republicanos).

O jornal suíço, que faz referência a dois institutos de pesquisa de intenção de voto, mas não os não identifica, disse que o Macron (Em Movimento) teria recebido 24,25% dos votos, conforme uma dessas empresas, e 24%, com base na outra.

Ele indicou também que, segundo os resultados do primeiro instituto, Marine e o candidato de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon (França Insubmissa) estariam empatados com 20% dos sufrágios cada um, enquanto Fillon teria ficado com 18%.

Os dados do segundo instituto de pesquisas colocam Marine no segundo lugar, com 22%, e Fillon no terceiro, com 20,5%. Mélenchon estaria na quarta posição, com 18%.

O jornal suíço “Le Temps”, por sua vez, apontou em seu site que Macron teria conseguido de 23% a 25% das preferências do eleitorado, enquanto que Marine e Fillon “lutam voto a voto pela segunda colocação”.

O meio ressaltou que seus dados são “estimativas de voto de três institutos de pesquisa e não sondagens de boca de urna” e que o levantamento foi realizado mediante um questionário pela internet.

Na França, uma lei de 19 de julho de 1977 proíbe a divulgação de pesquisas relativas às eleições presidenciais no fim de semana da votação. Além disso, a comissão de sondagens da França fechou um acordo com os principais institutos para não realizar pesquisas de boca de urna, segundo a rede de TV francesa “BFMTV”.