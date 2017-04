Jogador ferido em ataque em Dortmund passa por cirurgia

Dortmund – O zagueiro espanhol Marc Bartra foi operado ontem com sucesso dos ferimentos que sofreu no ataque contra o ônibus do Borussia Dortmund, declarou nesta quarta-feira o presidente do clube, Reinhard Rauball.

“Os médicos nos disseram que tudo correu bem”, apontou Rauball, em declarações à emissora alemã “n-tv”.

O jogador foi o único membro da delegação que ficou ferido no ataque, perpetrado com três artefatos que explodiram próximo ao oônibus que levava a equipe ao estádio para a partida contra o Monaco pela Liga dos Campeões.

Segundo a emissora, o jogador já deixou a clínica onde foi operado ontem à noite após sofrer uma fratura no rádio, na altura do punho direito.

A Procuradoria alemã informou hoje que o ataque é investigado como um ato “terrorista” e confirmou que foram encontradas três cartas no local do atentado que indicam uma provável ação jihadista.

Segundo a porta-voz da Procuradoria, Frauke Köhler, uma pessoa do “espectro islamita” se encontra temporalmente detida em relação a este ataque.

Um grupo de extrema esquerda também reivindicou o ataque na internet, mas os investigadores têm “consideráveis dúvidas” da veracidade dessa mensagem.