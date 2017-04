Jean-Marie Le Pen oficializa apoio à filha nas eleições francesas

Paris – O cofundador do partido ultradireitista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, encerrou neste domingo (16) o clima de cabo de guerra dentro da legenda e expressou apoio público a sua filha Marine nas eleições presidenciais francesas.

“São os candidatos: Mélenchon, dos comunistas. Macron, dos oportunistas. Fillon, dos reincidentes. Eu voto em Marine!”, disse o patriarca em uma mensagem no Twitter.

Jean-Marie Le Pen, de 88 anos, oficializou seu apoio a sete dias do primeiro turno dessas eleições, no qual a atual presidenta do FN lidera as intenções de voto junto com o centrista Emmanuel Macron.

As diferenças entre pai e filha chegaram nos últimos anos aos tribunais. O político extremista foi afastado do partido em 20 de agosto de 2015 por seus comentários antissemitas e negacionistas. Em novembro, os juízes validaram sua exclusão como militante, mas mantiveram seu cargo como presidente de honra.

As eleições presidenciais francesas terão seu primeiro turno no próximo domingo, 23 de abril, e o segundo, para o qual passarão os dois candidatos mais votados, está marcado para 7 de maio.