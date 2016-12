Japão sacrifica aves após novo surto de gripe aviária

Tóquio / Manila – Uma cepa virulenta de gripe aviária espalhou sua sombra no nordeste da Ásia fazendo com que o Japão sacrificasse frangos em uma ilha do sul, dias após o abate de centenas de milhares de aves, a cerca de 2.400 quilômetros para o norte.

No sexto surto de gripe no Japão desde o final de novembro, as autoridades de Kyushu disseram que mataram pouco mais de 120 mil frangos depois que o vírus H5 foi detectado em uma fazenda.

A ilha fica próxima à Coreia do Sul, que ordenou um abate recorde de 20 milhões de aves desde o primeiro relato do vírus H5N6, há pouco mais de um mês.

A rápida disseminação do vírus movimentou funcionários de saúde em toda a Ásia, que lutam para conter surtos, enquanto a indústria avícola se prepara para grandes perdas financeiras.

Com a Coreia do Sul do outro lado do Mar Amarelo, a preocupação dos fazendeiros do continente ficaram maiores depois que Hong Kong relatou uma primeira infecção humana da temporada, um caso da cepa H5N7.

“O risco de infecção humana é considerado baixo, mas os vírus da gripe estão em constante mudança, por isso devemos permanecer vigilantes”, disse a Organização Mundial de Saúde, por e-mail, ao responder perguntas da Reuters sobre o surto.

O último grande surto na China continental em 2013 matou 36 pessoas e causou perdas de cerca de 6,5 bilhões de dólares para o setor agrícola.