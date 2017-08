Japão quer aumentar orçamento para gastar com defesa antimíssil

Tóquio – O Ministério de Defesa do Japão está buscando um orçamento recorde para adicionar interceptores de mísseis e outros equipamentos para defender o país de mais lançamentos de mísseis realizados pela Coreia do Norte.

O pedido de 5,26 trilhões de ienes para o ano fiscal a partir de abril representa um aumento de 2,5% em relação ao ano atual. Uma grande parte do pedido anunciado nesta quinta-feira abrange compras de interceptores de mísseis atualizados com alcance, altitude e precisão ampliados.

A solicitação do Ministério de Defesa japonês vem em meio a crescentes temores sobre a ameaça de mísseis da Coreia do Norte e a um aumento de tensões entre os Washington e Pyongyang. Na terça-feira, o regime de Kim Jong-un disparou um míssel ué sobrevoou o Japão antes de cair no Pacífico.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o míssil da último terça-feira era uma “ameaça sem precedentes, grave e séria”. Na quarta-feira, o ministro de Defesa, Itsunori Onodera, um defensor do sistema defensivo do Japão, disse que Tóquio deveria atualizada rapidamente o seu arsenal de mísseis. Fonte: Associated Press.